Биография

Максим Студеновский — российский актер театра и кино, композитор. Родился в Днепропетровске 6 октября 1986 года. После школы поступил в Балтийский государственный технический университет «Военмех», но быстро понял, что его больше тянет в творческую сферу. Поэтому на третьем курсе бросил учебу и вскоре стал студентом Санкт-Петербургской театральной академии. Первые успехи в карьере сделал на сцене театра, будучи еще студентом: получил награду имени Владислава Стржельчика за роль князя Мышкина в постановке «Идиот». В 2009 году в его биографии появился первый опыт съемок. Сегодня Максим Студеновский известен как исполнитель ролей в детективных, военных и криминальных проектах. В этих жанрах с его участием вышли сериалы «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Предатель», «Милицейская сага», «Ночные ласточки», «Тайны следствия». Не менее талантливо он проявил себя в жанре комедии, исполнив роли в картинах «Здравствуй, Дедушка Мороз!» и «Два отца и два сына» в паре с Дмитрием Нагиевым. Особое место в жизни Максима занимает служба в театре «Мастерская». В репертуар актера входят «Бременские музыканты», «Дни Турбиных», «Сон в летнюю ночь» и другие спектакли. Студеновский не только исполняет ведущие роли, но и является автором музыки к нескольким постановкам «Мастерской».