Два отца и два сына (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

К популярному актеру Павлу Гурову нагрянули нежданные гости из Брянска — внук-�подросток и взрослый сын, которого герой оставил много лет назад, уехав покорять Москву. Как водится, «бедные родственники» задержатся надолго, а одинокому артисту-ловеласу придется войти в роль отца и деда.



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