Два отца и два сына (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение ситкома «Два отца и два сына» обещает зрителям еще больше курьезных ситуаций, ведь в нем Павлу и Виктору придется бороться не только друг с другом, но и со своими бывшими женами. Готовы познакомиться с ними поближе? Тогда спешите смотреть онлайн «Два отца и два сына» 2 сезон!



Гуров по нелепой случайности помогает нагрянувшей из Брянска экс-супруге устроиться на работу в Министерство образования. Виктория решает остаться в Москве, чем порядком осложняет жизнь бывшему мужу и взрослому сыну, которым она то и дело пытается командовать. Дает о себе знать и бывшая жена Вити — начинающая актриса Аня, которую он так и не смог вернуть в семью в первом сезоне.



Самым адекватным героем комедии «Два отца и два сына» по-прежнему остается юный Влад в исполнении Ильи Костюкова, которому предстоит поддерживать баланс в непредсказуемых отношениях персонажей Дмитрия Нагиева, Максима Студеновского, Виктории Лукиной и Анны Якуниной. Кроме того, в ситкоме «Два отца и два сына» 2 сезон, который можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве, появятся Кирилл Андреев и Лигалайз.

