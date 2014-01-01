Два отца и два сына. Сезон 2. Серия 17
Wink
Сериалы
Два отца и два сына
2-й сезон
17-я серия

Два отца и два сына (сериал, 2014) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Два отца и два сына. Сезон 2. Серия 17
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

К популярному актеру Павлу Гурову нагрянули нежданные гости из Брянска — внук-подросток и взрослый сын, которого герой оставил много лет назад, уехав покорять Москву. Как водится, «бедные родственники» задержатся надолго, а одинокому артисту-ловеласу придется войти в роль отца и деда.

Сериал Два отца и два сына 2 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два отца и два сына»