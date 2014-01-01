Два отца и два сына. Сезон 2. Серия 16
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Два отца и два сына
2-й сезон
16-я серия

Два отца и два сына (сериал, 2014) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Два отца и два сына. Сезон 2. Серия 16
Комедии18+

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Сюжет

К популярному актеру Павлу Гурову нагрянули нежданные гости из Брянска — внук-подросток и взрослый сын, которого герой оставил много лет назад, уехав покорять Москву. Как водится, «бедные родственники» задержатся надолго, а одинокому артисту-ловеласу придется войти в роль отца и деда.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два отца и два сына»