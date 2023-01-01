Биография

Анна Якунина – талантливая российская актриса – родилась в октябре 1968 года. В 2006 году удостоена почетного звания «Заслуженная артистка РФ». Обладательница премии «Чайка» за лучшую роль комедийного характера. Анна – коренная москвичка. Родители учились в ГИТИСе, но вскоре после рождения дочери расстались. Анну воспитывали сразу 3 женщины: мама, бабушка и тетя. Семья хотела, чтобы девочка, как и ее любимая тетя, стала балериной. Проучившись 4 года в Ленинградском хореографическом училище, Анна поняла, что хочет быть актрисой. Вернувшись в столицу, училась в школе-студии И. Моисеева, затем – в ГИТИСе. В 1990 году выпускница пришла в театр «Сатирикон» К. Райкина и прослужила в нем 13 лет. С 2003 года Якунина работает на сцене «Ленкома». Личная жизнь актрисы сложилась удачно, несмотря на то, что ее первый брак с актером С. Стегайловым распался. Второй супруг не имеет отношения к миру искусства. Он – просто любящий муж и надежная опора семьи. У Анны две взрослые дочери от разных браков. В театре Анна сыграла несколько запоминающихся ролей в спектаклях «Шантеклер», «Доходное место» и «Ва-Банк». Первую эпизодическую роль в кино Якунина сыграла в 2003 году. Затем снималась в нескольких популярных сериалах. Широкую известность актриса получила после выхода на экраны телесериала «Склифосовский». Ее персонаж полюбился зрителям за искренность и доброту. Знаковым фильмом для Анны Якуниной стала картина «Жемчуга». Актрисе пришлось выступить в непривычной роли и сыграть отрицательный персонаж. Несмотря на то, что Анна соприкоснулась с миром кино достаточно поздно, на ее счету – большое количество удачных разноплановых ролей.