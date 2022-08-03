Жена по совместительству (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Жена по совместительству
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Трогательная телевизионная драма от режиссера сериала «Закрытая школа». Нина – молодая вдова, одна воспитывающая двоих детей. Чтобы прокормить семью, она устраивается горничной к состоятельной бизнесвумен по имени Анна. У миллионерши есть сын Игорь, который производит впечатление типичного мажора. Однако этот красавчик вдруг удивляет всех, добровольно отправившись в военкомат. Мать шокирована поступком отпрыска. Решив во что бы то ни стало отмазать Игоря от армии, Анна находит нетривиальный выход – женить его на горничной. Усыновив несовершеннолетних детей вдовы, Игорь получит освобождение от военной службы. Что выйдет из этой авантюры, узнаете в фильме «Жена по совместительству», который можно посмотреть онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- Актриса
Анна
Якунина
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ЕГАктёр
Евгений
Ганелин
- АПАктёр
Артемий
Падалка
- ВВАктёр
Владислав
Владимиров
- АНАктёр
Александр
Никитин
- КРАктриса
Ксения
Разина
- ВНАктёр
Валерий
Новиков
- АКАктриса
Ася
Калинина
- ТССценарист
Татьяна
Сарана
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АГОператор
Александр
Горулев
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц