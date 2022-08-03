Жена по совместительству (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Трогательная телевизионная драма от режиссера сериала «Закрытая школа». Нина – молодая вдова, одна воспитывающая двоих детей. Чтобы прокормить семью, она устраивается горничной к состоятельной бизнесвумен по имени Анна. У миллионерши есть сын Игорь, который производит впечатление типичного мажора. Однако этот красавчик вдруг удивляет всех, добровольно отправившись в военкомат. Мать шокирована поступком отпрыска. Решив во что бы то ни стало отмазать Игоря от армии, Анна находит нетривиальный выход – женить его на горничной. Усыновив несовершеннолетних детей вдовы, Игорь получит освобождение от военной службы. Что выйдет из этой авантюры, узнаете в фильме «Жена по совместительству», который можно посмотреть онлайн в видеосервисе Wink.

