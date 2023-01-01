Биография

Валерий Новиков — российский актер и мастер дубляжа. Родился в Пензе 21 октября 1958 года. Будущий артист закончил Саратовское театральное училище и долгое время работал в Саратовском драмтеатре имени Слонова. В кино Валерия начали приглашать с 2007 года, когда актер уже был членом международной лаборатории имени Чехова. Как это обычно происходит с актерами театра, Валерий Новиков привлек внимание режиссера своим талантом перевоплощаться. В актерской копилке артиста 88 фильмов и два качественных дубляжа. Сериал «Кулагин и партнеры» стал дебютным фильмом Валерия Новикова. Сериалы «Папины дочки» и «След», которые популярны по сей день стали следующими работами мужчины. Заметные зрителю роли Валерия Новикова начались с роли психоаналитика в сериале «Универ» 2008 года. Амплуа драматического актера прочно закрепилось за ним, как и актера психологического плана в детективах. Следователи, сыщики, адвокаты в его картинах сыграны мастерски. Дублирование ролей в зарубежных лентах ограничено всего двумя ролями в приключенческих детективах, а продолжение пути актера игрового кино становилось более активным.