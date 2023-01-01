Биография

Андрей Записов – режиссер, продюсер, родился 3 ноября 1973 года. Фильмография насчитывает 5 режиссерских работ и 3 продюсерских проекта. Наиболее успешными проектами стали полнометражная мелодрама «Жена по совместительству», сериал «Закрытая школа». Андрей Записов с 2003 года работает одной из крупнейших кинокомпаний в России «Амедиа». В качестве ассистента режиссера участвовал в таких популярных проектах, как «Бедная Настя», «Дорогая Маша Березина». Первым самостоятельным фильмом Андрея Записова стала многосерийная детективная драма «Танго с ангелом». В 2010 году на экраны вышла еще одна режиссерская работа, сериал «Такая обычная жизнь». Главные роли в многосерийной мелодраме исполнили Екатерина Волкова и Ирина Сидорова. В 2011 году режиссер работал совместно с коллегами Олегом Асадулиным, Константином Статским над сериалом «Закрытая школа». Главные роли в детективной драме исполнили Павел Прилучный, Евгений Березовский, Юлия Агафонова, Луиза-Габриэла Бровина. В 2013 году на экраны вышла полнометражная мелодрама «Жена по совместительству». В 2016 году режиссер снял сериал «Василиса». В качестве продюсера Андрей Записов работал над сериалами «Не ври мне» (2010-2015), «ЗАГС» (2013), «Мотив преступления» (2017).