Биография

Александр Никитин – актер театра и кино. Разноплановый артист, может сыграть как трагического, так и комического персонажа. Александр родился в г. Скрунда (Латвия) в семье военного. Когда мальчику исполнилось тринадцать, семья переехала в Харьков. Здесь он окончил школу, а позже поступил в ХНУИ им. Котляревского (мастерская Тягниенко) на специальность «драматический актер театра и кино». Служил в украинских театрах, в том числе Харьковском академическом драмтеатре им. А. С. Пушкина, Донецком русском драмтеатре, Киевском Национальном театре русский драмы. На данный момент работает в Москве. На счету актера – участие в 94 проектах. Среди наиболее ярких ролей Александра Никитина – Володя из «Анатомии убийства», Станислав из «Нового мужа», Вячеслав Егоров из «Провокатора». Сейчас в производстве находится пять фильмов с участием Александра Никитина.