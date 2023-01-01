Останьтесь навсегда (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главная героиня фильма – Валерия - преуспевающий адвокат, красивая, независимая и самодостаточная женщина, уверена, что контролирует все в своей жизни. Но эта иллюзия рушится после того, как судьба сводит Валерию с бывшим бизнесменом Михаилом и его шестилетней дочерью. Михаил недавно освободился из тюрьмы, куда попал по несправедливому обвинению. Чтобы не потерять свою дочь, он вынужден похитить ее из детского дома, куда девочку поместили после ареста отца и бегства матери, бросившей малышку на посторонних людей и уехавшей за границу в поисках нового богатого мужа.



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