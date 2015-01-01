Останьтесь навсегда (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22015, Останьтесь навсегда. Серия 1
Мелодрамы12+
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Сюжет
Главная героиня фильма – Валерия - преуспевающий адвокат, красивая, независимая и самодостаточная женщина, уверена, что контролирует все в своей жизни. Но эта иллюзия рушится после того, как судьба сводит Валерию с бывшим бизнесменом Михаилом и его шестилетней дочерью. Михаил недавно освободился из тюрьмы, куда попал по несправедливому обвинению. Чтобы не потерять свою дочь, он вынужден похитить ее из детского дома, куда девочку поместили после ареста отца и бегства матери, бросившей малышку на посторонних людей и уехавшей за границу в поисках нового богатого мужа.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- АНАктёр
Александр
Никитин
- ВСАктриса
Вероника
Савичева
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АГАктёр
Александр
Гарцуев
- АПАктёр
Александр
Пашкеви�ч
- АСАктёр
Алексей
Сенчило
- ВНАктёр
Виталий
Новиков
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв