Сезоны любви
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Сезоны любви

Сезоны любви (сериал, 2014) смотреть онлайн

7.42014, Сезоны любви 1 сезон
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Любви, как и у природы, есть свои сезоны. «Сезоны любви» – это короткие смешные истории из жизни пяти семейных пар в разные периоды жизни. Любовь развивается весной, цветет летом, созревает и угасает осенью, уходит в спячку зимой и вновь перерождается с приходом новой весны!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сезоны любви»