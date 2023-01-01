Биография

Антон Борисов — сценарист, продюсер и юморист. Родился в Алейске 13 августа 1981 года. В вузе учился на системного аналитика, но свою жизнь решил связать с творчеством. Является одним из основателей движения стендап-комедии в России, участвовал в шоу «Убойная Лига», «Comedy Баттл». Играл в составе петербургской команды в Клубе веселых и находчивых вместе с Мариной Кравец и Романом Сагидовым. Также продюсировал комедийный сериал «Сезоны любви». В качестве сценариста Антон Борисов писал тексты для таких проектов, как «Большая разница», «Смешарики: ПинКод», «Пыхчево», «Плюшевый бум». Кроме того, является одним из авторов шуток юмористического шоу «Уральские пельмени».