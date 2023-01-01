Биография

Дмитрий Смирнов – актер театра и кино, родился 24 ноября 1991 года. Молодой актер уже сыграл в более чем 20 кинокартинах и сериалах. Получил приз на фестивале «Созвездие» в номинации «Лучший мужской дебют». В школьные годы Дмитрий Смирнов участвовал в самодеятельности, КВН. После школы с первого раза поступил во ВГИК (курс В. Меньшова). Был принят в театр «СТД», а также участвовал в постановках в театре «DOC». Дебютная роль Дмитрия Смирнова – в сериале «Глухарь». Одну из главных ролей актер сыграл в полнометражной картине «Косухи». Этот фильм Дмитрию Смирнову принес известность и награду на фестивале «Созвездие» в номинации «Лучший мужской дебют». Эпизодическую роль актер сыграл в сериале «Старшая дочь», одну из главных ролей исполнил в мелодраме «Ветер в лицо». В 2017 году состоялась премьера молодежного сериала «Бонус» в стиле рэп-мюзикла режиссера В. Гай Германики с участием актера. В 2019 году одну из главных ролей Смирнов исполнил в фильме «Рубеж». Дмитрий Смирнов уже около 5 лет живет в гражданском браке со своей избранницей, актрисой Дарьей Егоровой. Актер активно ведет социальные сети, регулярно выкладывает вайны (короткие видеоролики юмористического характера).