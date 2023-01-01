Биография

Ольга Дибцева — актриса российского кино, известная благодаря ролям в мелодрамах, комедиях и ситкомах. Родилась в Ленинграде 25 июня 1986 года. Будущая актриса с раннего детства любила рисовать и мечтала о карьере художницы. После окончания школы подала документы в Санкт-Петербургский государственный университет на отделение графического дизайна, но через год поняла, что ошиблась с выбором вуза, и поступила в Российский институт театрального искусства. В студенчестве сыграла несколько ролей в театральных постановках «Герой нашего времени», «Много шума из ничего», «Скандальное происшествие». Карьера Ольги Дибцевой в кино началась с фильма «Привет, Киндер!». Затем ее стали приглашать на съемки в телесериалы. Зрители знают Дибцеву по сериалам «Метод Лавровой», «Участковый», «Девчонки», «Мылодрама», «Семейка» и другим. В 2014 году сыграла главную роль в индийской картине «Индира — судьба Индии». Пробовала свои силы как режиссер в проектах «Добрый день», «Настоящее будущее».