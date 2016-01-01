Везучий случай (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо друзей из Екатеринбурга выигрывают в лотерею 43 миллиона рублей. Опьяненные неожиданно свалившейся на их голову удачей, они решают ничего не говорить женам и рвануть в столицу, чтобы хоть раз в жизни оторваться по полной.



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