Везучий случай
Wink
Фильмы
Везучий случай

Везучий случай (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Везучий случай
Комедии89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Четверо друзей из Екатеринбурга выигрывают в лотерею 43 миллиона рублей. Опьяненные неожиданно свалившейся на их голову удачей, они решают ничего не говорить женам и рвануть в столицу, чтобы хоть раз в жизни оторваться по полной.

Везучий случай смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Везучий случай»

Всё