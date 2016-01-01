Везучий случай (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.62016, Везучий случай
Комедии89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Четверо друзей из Екатеринбурга выигрывают в лотерею 43 миллиона рублей. Опьяненные неожиданно свалившейся на их голову удачей, они решают ничего не говорить женам и рвануть в столицу, чтобы хоть раз в жизни оторваться по полной.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.6 IMDb
- РСРежиссёр
Роман
Самгин
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актриса
Юлия
Михалкова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- ВДХудожник
Вячеслав
Дерменжи
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Нарезкин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- Композитор
Иван
Канаев
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов