Биография

Юлия Михалкова — российская актриса и ведущая. Родилась в Верхней Пышме 12 июля 1983 года. В старших классах вела молодежные новости на местном телевидении. После школы поступила в педагогический вуз и переехала в Екатеринбург, где сразу попала в команду Клуба веселых и находчивых «НеПарни». Через два года прошла отбор в театральный институт и стала профессиональной актрисой. Сегодня фильмография Юлии Михалковой активно растет: в течение 10 лет она была актрисой комедийного шоу «Уральские пельмени», в тот же период сыграла в сериалах «Реальные пацаны», «Стройка», «Сториз», картине «Серебро». Также вместе с Михаилом Галустяном и Евой Смирновой вела программу «Детский КВН».