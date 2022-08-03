Это надо знать! (сериал, 2020) смотреть онлайн

Шоумен Антон Лирник (участник «Дуэта имени Чехова», ведущий «Шоу выходного дня» и т.д) и актриса Юлия Михалкова («Реальные пацаны», «Везучий случай») снимаются в новом ситкоме. В перерывах между дублями они обсуждают свои жизненные дела, проблемы и делятся полезными советами.

