Биография

Антон Лирник — актер, сценарист, режиссер, продюсер. Родился в Кировограде 23 сентября 1976 года. Получив аттестат, остался в родном городе и поступил в государственный педагогический университет на журфак, но спустя два года предпочел филологическое направление. В студенческие годы играл в Клубе веселых и находчивых, затем уехал в Киев и начал кинокарьеру. В 2002 году написал сценарий программы «Дефицит-шоу. Кто крайний», в которой также являлся режиссером. Пробовал свои силы в продюсировании, работал на проектах «Такси», «Ограбление по-женски», «Лучшая неделя моей жизни». В 2014 году представил публике свою первую юмористическую книгу «Трое в Таиланде, не считая собак», также основал группу Lirnik Band. Сегодня Антон Лирник по-прежнему реализует себя в творчестве, его фильмография насчитывает более 25 работ. В качестве актера он снялся в программах «Шоу выходного дня», «Папа в декрете», «Светлые новости», «Слава богу, ты пришел!», играл в скетч-комедии «Сториз».