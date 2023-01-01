Биография

Михаил Дементьев — российский кинооператор. Родился 22 августа 1989 года. В 2012 году кинодеятель принимал участие в Международном фестивале ВГИКа. Его конкурсной работой был короткометражный фильм Paradise on Demand. Жюри высоко оценили операторскую работу Михаила и отдали ему главный приз в номинации. Творческая карьера Михаила Дементьева началась с ленты короткого метра «Джазовый этюд». Уже через два года он снял ТВ-сериал «Последний из Магикян», а в 2015-м — картину «Крыша мира». Также в его фильмографии числятся многосерийные проекты «Беспринципные», «Конец света», «Чики» и «Как я стал русским».