Обнальщик (сериал, 2025) смотреть онлайн
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О сериале
Сериал «Обнальщик» — криминальная драма с Александром Яценко в главной роли. От режиссера «Быка» и «На автомате» Бориса Акопова.
В 2013 году юный Леша почти добился того, о чем мечтал с детства: его стартап по торговле криптовалютой вот-вот откроет ему двери в Китай. Однако судьба резко меняет курс. Вся семья внезапно перебирается в небольшой город на Дальнем Востоке — отец Леши, Михаил, рассчитывает начать там новое дело. Планы рушатся, когда вскрывается шокирующая правда: на Михаиле висят колоссальные долги, а по следу семьи идут бандиты. Когда кажется, что выхода нет, Михаил узнает о технологической разработке сына и решает использовать ее для заработка. Так, рискуя всем, отец и сын начинают переводить в наличность огромные суммы для криминальных структур. Их жизнь превращается в опасную игру, где на кону — свобода, а ставки с каждым днем становятся все выше.
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Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Александр
Яценко
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ФКАктёр
Фёдор
Кудряшов
- СЛАктриса
София
Лопунова
- ФМАктёр
Фархад
Мухаметзянов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ВШАктёр
Ван
Шэнь
- Актриса
Елена
Нестерова
- ЕВСценарист
Елена
Ванина
- ККСценарист
Кирилл
Кулагин
- Продюсер
Надежда
Рехтер-Гарева
- СЗПродюсер
Семён
Закружный
- МГПродюсер
Мария
Гречишникова
- ТСПродюсер
Татьяна
Серебренникова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- ИКПродюсер
Илья
Кнапский
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- Оператор
Михаил
Дементьев