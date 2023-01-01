Обнальщик (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сериал «Обнальщик» — криминальная драма с Александром Яценко в главной роли. От режиссера «Быка» и «На автомате» Бориса Акопова.



В 2013 году юный Леша почти добился того, о чем мечтал с детства: его стартап по торговле криптовалютой вот-вот откроет ему двери в Китай. Однако судьба резко меняет курс. Вся семья внезапно перебирается в небольшой город на Дальнем Востоке — отец Леши, Михаил, рассчитывает начать там новое дело. Планы рушатся, когда вскрывается шокирующая правда: на Михаиле висят колоссальные долги, а по следу семьи идут бандиты. Когда кажется, что выхода нет, Михаил узнает о технологической разработке сына и решает использовать ее для заработка. Так, рискуя всем, отец и сын начинают переводить в наличность огромные суммы для криминальных структур. Их жизнь превращается в опасную игру, где на кону — свобода, а ставки с каждым днем становятся все выше.



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