Обнальщик
1-й сезон
3-я серия
8.22025, Обнальщик. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Обнальщик, 1 сезон, 3 серия

Рыбный король ошибок не прощает, но Лёше удается выкрутиться, предложив новую сделку. Теперь им с Давидом за два дня нужно найти не только пятьсот тысяч с процентами, но и «московского учредителя». Между тем в город Восточный приезжает частный детектив, который расследует исчезновение своего напарника Михаила, и первым делом отправляется в дом Гординых. Узнав о долгах мужа, Ольга устраивается на работу, и ее первым клиентом становится самая влиятельная женщина в городе.

Смогут ли Михаил и Лёша Гордины выплатить долги безжалостным кредиторам, расскажет криминальный сериал «Обнальщик»: смотреть 3 серию 1 сезона можно только в онлайн-кинотеатре Wink!

Россия
Драма
Full HD
51 мин / 00:51

7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

