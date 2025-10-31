8.22025, Обнальщик. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Обнальщик, 1 сезон, 3 серия
Рыбный король ошибок не прощает, но Лёше удается выкрутиться, предложив новую сделку. Теперь им с Давидом за два дня нужно найти не только пятьсот тысяч с процентами, но и «московского учредителя». Между тем в город Восточный приезжает частный детектив, который расследует исчезновение своего напарника Михаила, и первым делом отправляется в дом Гординых. Узнав о долгах мужа, Ольга устраивается на работу, и ее первым клиентом становится самая влиятельная женщина в городе.
Смогут ли Михаил и Лёша Гордины выплатить долги безжалостным кредиторам, расскажет криминальный сериал «Обнальщик»: смотреть 3 серию 1 сезона можно только в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Елена
Николаева
- Актёр
Фёдор
Кудряшов
- Актриса
София
Лопунова
- Актёр
Фархад
Мухаметзянов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Ван
Шэнь
- Актриса
Елена
Нестерова
- ЕВСценарист
Елена
Ванина
- ККСценарист
Кирилл
Кулагин
- Продюсер
Надя
Рехтер-Гарева
- СЗПродюсер
Семён
Закружный
- Продюсер
Мария
Гречишникова
- Продюсер
Татьяна
Серебренникова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Илья
Кнапский
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- Оператор
Михаил
Дементьев
- Креативный продюсер
Анна
Крутий