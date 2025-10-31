В 2013 году семья Гординых переезжает из Москвы в городок на Дальнем Востоке. Михаил Гордин, глава семейства, открывает новый бизнес и уже заключил контракт с одним из крупнейших производителей цветов в Китае. Однако из-за задержки поставки партнера Михаила берут в заложники криминальные авторитеты города, а все деньги на счете компании блокируют. Лёша Гордин, сын Михаила, недавно прошел отбор в бизнес-инкубатор со своим проектом по торговле криптовалютой, но теперь рискует потерять свое место, потому что не может оплатить первоначальный взнос из-за проблем отца с деньгами.



Как отец и сын будут выкручиваться из этих ситуаций, узнаете, когда начнете смотреть сериал «Обнальщик» — 1 серия 1 сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink!

