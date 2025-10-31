Обнальщик, 1 сезон, 1 серия
Сезоны и серии
О сериале
В 2013 году семья Гординых переезжает из Москвы в городок на Дальнем Востоке. Михаил Гордин, глава семейства, открывает новый бизнес и уже заключил контракт с одним из крупнейших производителей цветов в Китае. Однако из-за задержки поставки партнера Михаила берут в заложники криминальные авторитеты города, а все деньги на счете компании блокируют. Лёша Гордин, сын Михаила, недавно прошел отбор в бизнес-инкубатор со своим проектом по торговле криптовалютой, но теперь рискует потерять свое место, потому что не может оплатить первоначальный взнос из-за проблем отца с деньгами.
Как отец и сын будут выкручиваться из этих ситуаций, узнаете, когда начнете смотреть сериал «Обнальщик» — 1 серия 1 сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Елена
Николаева
- Актёр
Фёдор
Кудряшов
- Актриса
София
Лопунова
- Актёр
Фархад
Мухаметзянов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Ван
Шэнь
- Актриса
Елена
Нестерова
- ЕВСценарист
Елена
Ванина
- ККСценарист
Кирилл
Кулагин
- Продюсер
Надя
Рехтер-Гарева
- СЗПродюсер
Семён
Закружный
- Продюсер
Мария
Гречишникова
- Продюсер
Татьяна
Серебренникова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Илья
Кнапский
- АСПродюсер
Алексей
Сатолин
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- Оператор
Михаил
Дементьев
- Креативный продюсер
Анна
Крутий