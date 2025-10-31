Обнальщик. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Обнальщик
1-й сезон
1-я серия
8.22025, Обнальщик. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+

Обнальщик, 1 сезон, 1 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В 2013 году семья Гординых переезжает из Москвы в городок на Дальнем Востоке. Михаил Гордин, глава семейства, открывает новый бизнес и уже заключил контракт с одним из крупнейших производителей цветов в Китае. Однако из-за задержки поставки партнера Михаила берут в заложники криминальные авторитеты города, а все деньги на счете компании блокируют. Лёша Гордин, сын Михаила, недавно прошел отбор в бизнес-инкубатор со своим проектом по торговле криптовалютой, но теперь рискует потерять свое место, потому что не может оплатить первоначальный взнос из-за проблем отца с деньгами.

Как отец и сын будут выкручиваться из этих ситуаций, узнаете, когда начнете смотреть сериал «Обнальщик» — 1 серия 1 сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обнальщик»