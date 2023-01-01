Биография

Надежда Рехтер-Гарева — российский продюсер. Родилась 29 января 1988 года. Кинодеятельница возглавила департамент международных проектов в студии Star Media и с 2020 года стала принимать участие в разработке сериалов и фильмов для российских стримингов. Среди ее коллабораций: more.tv, Министерство культуры, Первый канал и многие другие. Первым продюсерским проектом Надежды Рехтер-Гаревой стал российско-хорватский детективный сериал «Молчание». В 2021 году под ее началом вышла драма «Ваша честь» из линейки more originals, а в 2022-м — черная комедия «Аврора», снятая Романом Волобуевым.