Большая земля (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Женщина с маленьким сыном бежит на далекий остров с маяком. Там ее находит сводный брат, с которым они делят мрачный секрет. Фильм «Большая земля» — драматический триллер с Артемом Быстровым от режиссера «Лгуньи» и «Страны Саши» Юлии Трофимовой.
Молодая женщина по имени Марфа решает вернуться в домик на острове, который унаследовала от отца. Она берет с собой семилетнего сына Тимошу и пытается заново устроить быт, несмотря на то, что все здесь напоминает о прошлом. В округе обитает кит, который переворачивает лодки местных, но успокаивается при приближении Марфы. Очень скоро к ней присоединится сводный брат Илья, заставив вновь столкнуться с тем, от чего она так долго пыталась убежать.
Разгадать тайны прошлого позволит триллер «Большая земля». Фильм 2025 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ЮТРежиссёр
Юлия
Трофимова
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актёр
Артём
Быстров
- ПГАктёр
Платон
Герасимов
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- КСАктриса
Капитолина
Соболь
- Сценарист
Екатерина
Мавроматис
- ДЖСценарист
Дана
Жанэ
- Продюсер
Надя
Рехтер-Гарева
- Продюсер
Татьяна
Серебренникова
- Монтажёр
Анна
Крутий
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ТТКомпозитор
Тео
Тао
- ИМКомпозитор
Илья
Масленников