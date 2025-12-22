Женщина с маленьким сыном бежит на далекий остров с маяком. Там ее находит сводный брат, с которым они делят мрачный секрет. Фильм «Большая земля» — драматический триллер с Артемом Быстровым от режиссера «Лгуньи» и «Страны Саши» Юлии Трофимовой.



Молодая женщина по имени Марфа решает вернуться в домик на острове, который унаследовала от отца. Она берет с собой семилетнего сына Тимошу и пытается заново устроить быт, несмотря на то, что все здесь напоминает о прошлом. В округе обитает кит, который переворачивает лодки местных, но успокаивается при приближении Марфы. Очень скоро к ней присоединится сводный брат Илья, заставив вновь столкнуться с тем, от чего она так долго пыталась убежать.



Разгадать тайны прошлого позволит триллер «Большая земля». Фильм 2025 года доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

