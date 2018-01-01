Wink
Фильмы
Большая земля
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая земля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая земля»

Режиссёры

Юлия Трофимова

Режиссёр

Актёры

Анастасия Куимова

АктрисаМарфа
Артём Быстров

АктёрИлья
Платон Герасимов

АктёрТимоша
Евгений Харитонов

АктёрОлег
Владислав Ветров

Актёр
Евгения Дмитриева

Актриса
Павел Майков

Актёр
Рузиль Минекаев

Актёр
Капитолина Соболь

Актриса

Сценаристы

Екатерина Мавроматис

Сценарист
Дана Жанэ

Сценарист

Продюсеры

Надя Рехтер-Гарева

Продюсер
Татьяна Серебренникова

Продюсер

Монтажёры

Анна Крутий

Монтажёр

Операторы

Михаил Дементьев

Оператор

Композиторы

Тео Тао

Композитор
Илья Масленников

Композитор