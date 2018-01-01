Биография

Анастасия Куимова — российская театральная и киноактриса, модель. Родилась в Красноярске 11 октября 1993 года. Родители актрисы много лет выступали и вели преподавательскую деятельность в Красноярском государственном театре оперы и балета. Изначально Анастасия тоже хотела заниматься балетным искусством и даже училась в хореографическом колледже. Но после выпуска из него девушка передумала и отправилась в Москву, чтобы учиться актерскому мастерству во ВГИКе. Профильное образование она получила под руководством Владимира Фокина. Позднее Анастасия выступала на сцене Театра имени Вахтангова. А в 2023 году поступила на службу в Драматический театр имени Пушкина. Кинокарьеру Анастасия Куимова начала в 2015 году, получив заметную роль в сериале «Нелюбовь». Еще через два года она снялась в кинофильме «Ложь или действие». Затем последовала череда небольших ролей в различных телесериалах. В 2020-м девушка появилась на первом плане в фильме «#c_училища». Еще через год ей досталась главная роль в проекте «Выжившие: Яна». В 2024 году вышло сразу две картины с участием Анастасии — «Родня» и «Тайны Карениной». Также зрителям запомнилось участие Куимовой в проектах «Содержанки» и «Вне игры».