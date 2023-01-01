Тайны Карениной (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Документальный проек�т по произведению Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». В главных ролях — Евгений Сангаджиев, Мария Мацель, Анастасия Крылова, Мила Ершова, Роман Евдокимов.
Оригинальный сериал поможет зрителям узнать, что скрывается между строк знаменитого романа Льва Николаевича Толстого. Создатели раскрывают историю Анны, Каренина, Вронского и других персонажей и отвечают на вопросы, которые волнуют многих: кто на самом деле виноват в смерти Анны? Каким образом автор передал общественные законы и моральные нормы той эпохи? Почему герои остаются близки нам и по сей день? В роли экспертов выступают писатель Павел Басинский и праправнучка Льва Николаевича, Фекла Толстая.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ИЮРежиссёр
Иван
Юдин
- Актриса
Софья
Володчинская
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актриса
Анастасия
Дворянская
- Актриса
Анастасия
Мишина
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- Актриса
Евгения
Ивашова
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
Софья
Гершевич
- Сценарист
Павел
Басинский
- Сценарист
Анна
Колчина
- АШСценарист
Анна
Шинкарецкая
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анна
Колчина
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- ВТОператор
Владислав
Тиньков