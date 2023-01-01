Тайны Карениной (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проек�т по произведению Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». В главных ролях — Евгений Сангаджиев, Мария Мацель, Анастасия Крылова, Мила Ершова, Роман Евдокимов.



Оригинальный сериал поможет зрителям узнать, что скрывается между строк знаменитого романа Льва Николаевича Толстого. Создатели раскрывают историю Анны, Каренина, Вронского и других персонажей и отвечают на вопросы, которые волнуют многих: кто на самом деле виноват в смерти Анны? Каким образом автор передал общественные законы и моральные нормы той эпохи? Почему герои остаются близки нам и по сей день? В роли экспертов выступают писатель Павел Басинский и праправнучка Льва Николаевича, Фекла Толстая.



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