Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Режиссер объявляет о старте кастинга для вымышленного фильма, основанного на романе Льва Толстого «Анна Каренина». Артисты и съемочная группа собираются вместе, чтобы обсудить детали проекта. На роль Карениной пробуются пять актрис, среди которых Анастасия Куимова, Соня Володчинская, Анастасия Дворянская, Анастасия Крылова и Полина Гухман. Каждая из них напоминает один из прототипов героини писателя, о чем подробно рассказывают эксперты литературы, истории и культурных обычаев XIX века в России. Вместе с режиссером девушки пытаются разгадать, что заставило Анну совершить роковой поступок на станции Обираловка.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ИЮРежиссёр
Иван
Юдин
- Актриса
Софья
Володчинская
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актриса
Анастасия
Дворянская
- Актриса
Анастасия
Мишина
- Актриса
Василиса
Перел�ыгина
- Актриса
Евгения
Ивашова
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
Софья
Гершевич
- Сценарист
Павел
Басинский
- Сценарист
Анна
Колчина
- АШСценарист
Анна
Шинкарецкая
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анна
Колчина
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ОШХудожница
Оксана
Шевчен�ко
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- ВТОператор
Владислав
Тиньков