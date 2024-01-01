Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 1
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Тайны Карениной
1-й сезон
1-я серия
7.72024, Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 1
Документальные18+
Звезды кино проходят кастинг в несуществующую экранизацию великого романа. Уникальный сериал-исследование по нашумевшей книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной»

Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Режиссер объявляет о старте кастинга для вымышленного фильма, основанного на романе Льва Толстого «Анна Каренина». Артисты и съемочная группа собираются вместе, чтобы обсудить детали проекта. На роль Карениной пробуются пять актрис, среди которых Анастасия Куимова, Соня Володчинская, Анастасия Дворянская, Анастасия Крылова и Полина Гухман. Каждая из них напоминает один из прототипов героини писателя, о чем подробно рассказывают эксперты литературы, истории и культурных обычаев XIX века в России. Вместе с режиссером девушки пытаются разгадать, что заставило Анну совершить роковой поступок на станции Обираловка.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Карениной»