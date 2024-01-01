Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Режиссер объявляет о старте кастинга для вымышленного фильма, основанного на романе Льва Толстого «Анна Каренина». Артисты и съемочная группа собираются вместе, чтобы обсудить детали проекта. На роль Карениной пробуются пять актрис, среди которых Анастасия Куимова, Соня Володчинская, Анастасия Дворянская, Анастасия Крылова и Полина Гухман. Каждая из них напоминает один из прототипов героини писателя, о чем подробно рассказывают эксперты литературы, истории и культурных обычаев XIX века в России. Вместе с режиссером девушки пытаются разгадать, что заставило Анну совершить роковой поступок на станции Обираловка.



Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы раскрыть загадки великого романа Толстого в 1 сезоне экспериментального документального проекта «Тайны Карениной». Сериал, 1 серия которого уже доступна для просмотра в высоком качестве, ждет вас на Wink!



Сериал Тайны Карениной 1 сезон 1 серия смотреть онлай�н бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.