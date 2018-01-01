Биография

Иван Юдин — российский режиссер и монтажер. С детства увлекался кинематографом, смотрел фильмы, читал книги и мечтал создавать собственные истории на большом экране. После окончания московской киношколы «Свободное кино» решил посвятить себя искусству монтажа. Его первым проектом стала документальная лента «Бедные люди. Кабаковы». Затем он принимал участие в создании таких фильмов и сериалов, как «Юра музыкант», «Сорокин трип», «Авантюристы», «Советский дизайн», «Новая реальность». Дебют Ивана Юдина как режиссера состоялся в фильме «Хой», который рассказывает о группе «Сектор Газа». В 2024 году он снял документальный экспериментальный проект под названием «Тайны Карениной».