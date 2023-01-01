Путь Баженова: Напролом (сериал, 2017) смотреть онлайн

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«Путь Баженова: Напролом» – это новое слово в жанре трэвел-шоу. Здесь нет традиционных туристических маршрутов с осмотром достопримечательностей и дегустацией местной кухни, а есть – специалист по выживанию Тимофей Баженов, цель которого добраться из точки А в точку Б исключительно по прямой, минуя все преграды и питаясь подножным кормом. Следить за приключениями отчаянного экстремала будет особенно интересно, если все сезоны программы «Путь Баженова: Напролом» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Совершенно бесплатно вы увидите, как известный журналист и ведущий будет прорубать себе путь через джунгли, горы, реки, до�ма и скалы, взбираться по водопаду и проходить сквозь подземные туннели. Съемочная группа шоу «Путь Баженова: Напролом» проложит новые маршруты для путешественников и побывает на Урале, Кавказе, в Адыгее, Крыму, Абхазии, Грузии, Камбодже, Индии и Вьетнаме.



В ходе каждой экспедиции Тимофея ждут новые препятствия, справляясь с которыми он поделиться со зрителями полезными лайфхаками о том, как развести огонь с помощью вешалки, ложки или презерватива, приготовить змею, лягушку или тараканов, соорудить лодку из упаковочной пленки и зашить одежду с помощью листьев. Расширить свои горизонты и отправиться в мир экстремальных приключений вместе с известным экспертом по выживанию можно абсолютно бесплатно, если все сезоны трэвел-шоу «Путь Баженова: Напролом» смотреть онлайн в хорошем качестве!



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