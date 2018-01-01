Биография

Евгения Ивашова — российская актриса кино и театра. Родилась в 1992 году. Евгения — выпускница Театрального института имени Бориса Щукина, где она проходила обучение под руководством выдающегося педагога Александра Коручекова. Ее актерская карьера началась с яркого дебюта в роли Венди в спектакле «Питер Пэн», за которую она была удостоена престижной театральной награды «МК». В 2019 году Евгения была принята в группу стажеров Театра имени Вахтангова, а через три года стала постоянным членом труппы. Она принимала участие в различных постановках, среди которых «Бедность не порок», «Медея», «Ревнивая к себе самой», «Война и мир» и другие. Помимо работы в театре, Евгения Ивашова также активно снимается в кино. Она исполнила роли в таких проектах, как детективный сериал «Территория», триллер «Тень Чикатило», драматический фильм UFO и мини-сериал «Тайны Карениной».