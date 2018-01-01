Биография

Александра Юрага — монтажер. После школы Александра поступила во ВГИК, где обучалась в актерско-режиссерской мастерской Сергея Соловьева. Еще будучи студенткой, Юрага поняла, что не хочет строить карьеру актрисы и стала пробовать себя в роли драматурга, а также продюсировала клипы и каналы в социальных сетях. Так Александра поняла, что больше всего ее увлекает монтаж, и поступила в Школу кино и телевидения «Индустрия». Первым кинопроектом Александры Юраги стал сериал «Беспринципные», для которого она монтировала четвертый сезон. Также Юрага работала в качестве монтажера над сериалами «Что делать женщине, если...», «Ира», «Цвет истории» и над проектами линейки Wink Originals «Тайны Карениной», «Неверные» и «Чистые».