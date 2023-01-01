Сериал Неверные смотреть онлайн

Сюжет

Женщина-адвокат борется с зависимостью, чтобы вернуть сына: новый сериал «Неверные», дата выхода — 7 марта! Звезда сериала «Контейнер» Оксана Акиньшина, Иван Добронравов и Роман Евдокимов в психологической драме от продюсеров хита «Слово пацана. Кровь на асфальте».



Что толкает человека в цепкие лапы алкоголизма? Ольга Шилковская не заметила, как осталась одна: муж подал на развод и ушел из семьи, забрав сына. Первым делом героиня возрождает карьеру адвоката и берется за решение непримиримых конфликтов в бракоразводных и семейных процессах. Вскоре Шилковская становится скандально известной, привлекая к себе внимание не только специфичностью своих методов, но и явно заметным пристрастием к бутылке. Молодая мать хочет вернуть сына, но снова и снова делает неверный выбор. Сможет ли Ольга Шилковская вырваться из замкнутого круга и построить здоровые отношения с собой и окружающими?



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