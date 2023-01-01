Сериал Неверные смотреть онлайн
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Женщина-адвокат борется с зависимостью, чтобы вернуть сына: новый сериал «Неверные», дата выхода — 7 марта! Звезда сериала «Контейнер» Оксана Акиньшина, Иван Добронравов и Роман Евдокимов в психологической драме от продюсеров хита «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Что толкает человека в цепкие лапы алкоголизма? Ольга Шилковская не заметила, как осталась одна: муж подал на развод и ушел из семьи, забрав сына. Первым делом героиня возрождает карьеру адвоката и берется за решение непримиримых конфликтов в бракоразводных и семейных процессах. Вскоре Шилковская становится скандально известной, привлекая к себе внимание не только специфичностью своих методов, но и явно заметным пристрастием к бутылке. Молодая мать хочет вернуть сына, но снова и снова делает неверный выбор. Сможет ли Ольга Шилковская вырваться из замкнутого круга и построить здоровые отношения с собой и окружающими?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ерш�ова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбак�ов
- Продюсер
Александр
Косарим
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик