Биография

Анна Рубцова — российский сценарист и режиссер, родилась 16 июля 1987 года. Свой путь в кино Анна начала с режиссирования короткометражного документального фильма «Контактеры» в 2012 году. Позже, в 2019 году, она работала над сценарием к сериалу «Содержанки» от режиссера Константина Богомолова. Сотрудничество с режиссером оказалось продуктивным, и Анна продолжила работу над вторым и третьим сезонами сериала. Опыт работы над коротким метром позволил Анне также успешно поработать над обучающим детским мультсериалом «История российской науки». Работа над драматическими сериалами для Анны возобновилась в 2024 году — она была приглашена для работы над проектом «Неверные».