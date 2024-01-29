Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Ольга очень хочет вернуть сына и начинает ходить на собрание анонимных алкоголиков, обустраивает свою квартиру и не подпускает к себе навязчивого плейбоя Сергея. А вот Кибрик всегда рядом и, кажется, даже ревнует свою коллегу. Шилковская находит способ увидеть Леву, но это встреча оборачивается разочарованием для матери. Между тем работа не ждет: новый крупный клиент — это очередная головоломка, и чтобы ее решить, Ольге Шилковской «необходимо» выпить…



Что окажется сильнее: материнские чувства или желание распутать дело?


