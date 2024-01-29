Неверные. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
3-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольга очень хочет вернуть сына и начинает ходить на собрание анонимных алкоголиков, обустраивает свою квартиру и не подпускает к себе навязчивого плейбоя Сергея. А вот Кибрик всегда рядом и, кажется, даже ревнует свою коллегу. Шилковская находит способ увидеть Леву, но это встреча оборачивается разочарованием для матери. Между тем работа не ждет: новый крупный клиент — это очередная головоломка, и чтобы ее решить, Ольге Шилковской «необходимо» выпить…

Что окажется сильнее: материнские чувства или желание распутать дело? Продолжайте следить за трансформацией героини Оксаны Акиньшиной в 3 серии психологической драмы «Неверные» — сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе. Также с подпиской в приложении Wink вы можете скачать сериал «Неверные» на свое мобильное устройство!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»