Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Благодаря лечению Ольге Шилковской удается противостоять желанию выпить. Пытаясь разобраться в причинах смерти Риты, адвокат обращается за помощью к бывшему любовнику. Кибрик помогает Шилковской узнать всю правду о мошеннических схемах Елагина, и теперь Ольга намеревается отомстить своему покровителю. Между тем Артем случайно узнает, что Зоя втайне от него согласилась поехать в Китай, а Сережа делает Ольге предложение.



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