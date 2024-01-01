Неверные. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
8-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
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Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Благодаря лечению Ольге Шилковской удается противостоять желанию выпить. Пытаясь разобраться в причинах смерти Риты, адвокат обращается за помощью к бывшему любовнику. Кибрик помогает Шилковской узнать всю правду о мошеннических схемах Елагина, и теперь Ольга намеревается отомстить своему покровителю. Между тем Артем случайно узнает, что Зоя втайне от него согласилась поехать в Китай, а Сережа делает Ольге предложение.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»