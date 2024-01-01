8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
Женщина-кат�астрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
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Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
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О сериале
Благодаря лечению Ольге Шилковской удается противостоять желанию выпить. Пытаясь разобраться в причинах смерти Риты, адвокат обращается за помощью к бывшему любовнику. Кибрик помогает Шилковской узнать всю правду о мошеннических схемах Елагина, и теперь Ольга намеревается отомстить своему покровителю. Между тем Артем случайно узнает, что Зоя втайне от него согласилась поехать в Китай, а Сережа делает Ольге предложение.
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Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик