8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Потеряв доверие к Кибрику, Ольга решается на отчаянный шаг и сбегает вместе с ребенком к Елагину. Тот подкидывает женщине-адвокату дело, которое вновь пробуждает в ней роль детектива. Пока Шилковская ведет расследование, Елагин получает на нее компромат. Между тем, кто-то сливает в даркнет базу клиентов Кибрика, и тот внезапно теряет все: репутацию, деньги и уверенность в себе.
Не терпится узнать, кто же все-таки предал Шилковскую? Эту интригу создатели пока не раскрывают, но сегодня ваше отношение к главным героям резко изменится. Продолжайте смотреть сериал «Неверные» — 5 серия 1 сезона нового Wink Originals доступна прямо сейчас в нашем онлайн-кинотеатре!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик