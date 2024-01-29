Неверные. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
5-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+

Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Потеряв доверие к Кибрику, Ольга решается на отчаянный шаг и сбегает вместе с ребенком к Елагину. Тот подкидывает женщине-адвокату дело, которое вновь пробуждает в ней роль детектива. Пока Шилковская ведет расследование, Елагин получает на нее компромат. Между тем, кто-то сливает в даркнет базу клиентов Кибрика, и тот внезапно теряет все: репутацию, деньги и уверенность в себе.

Не терпится узнать, кто же все-таки предал Шилковскую? Эту интригу создатели пока не раскрывают, но сегодня ваше отношение к главным героям резко изменится. Продолжайте смотреть сериал «Неверные» — 5 серия 1 сезона нового Wink Originals доступна прямо сейчас в нашем онлайн-кинотеатре!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»