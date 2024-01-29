Потеряв доверие к Кибрику, Ольга решается на отчаянный шаг и сбегает вместе с ребенком к Елагину. Тот подкидывает женщине-адвокату дело, которое вновь пробуждает в ней роль детектива. Пока Шилковская ведет расследование, Елагин получает на нее компромат. Между тем, кто-то сливает в даркнет базу клиентов Кибрика, и тот внезапно теряет все: репутацию, деньги и уверенность в себе.



Не терпится узнать, кто же все-таки предал Шилковскую? Эту интригу создатели пока не раскрывают, но сегодня ваше отношение к главным героям резко изменится. Продолжайте смотреть сериал «Неверные» — 5 серия 1 сезона нового Wink Originals доступна прямо сейчас в нашем онлайн-кинотеатре!

