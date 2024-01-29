8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 6
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Один месяц в рехабе становится началом новой жизни для Ольги. Кибрик и Шилковская словно поменялись местами: теперь он пристрастился к бутылке, а она становится директором юридической компании. Пока Артем готовится к свадьбе, Ольга обращается за помощью к его невесте в расследовании нового дела. Секретарша Люба теперь ни на шаг не отходит от Кибрика, а у Елагина случается откровенный разговор с Ольгой.
В этом эпизоде мы, наконец, узнаем, кто и, главное, зачем подставил Шилковскую… Продолжайте смотреть сериал «Неверные» — 6 серия 1 сезона нового Wink Originals доступна прямо сейчас в нашем онлайн-кинотеатре!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик