Неверные. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
6-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 6
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Один месяц в рехабе становится началом новой жизни для Ольги. Кибрик и Шилковская словно поменялись местами: теперь он пристрастился к бутылке, а она становится директором юридической компании. Пока Артем готовится к свадьбе, Ольга обращается за помощью к его невесте в расследовании нового дела. Секретарша Люба теперь ни на шаг не отходит от Кибрика, а у Елагина случается откровенный разговор с Ольгой.

В этом эпизоде мы, наконец, узнаем, кто и, главное, зачем подставил Шилковскую… Продолжайте смотреть сериал «Неверные» — 6 серия 1 сезона нового Wink Originals доступна прямо сейчас в нашем онлайн-кинотеатре!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»