Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Один месяц в рехабе становится началом новой жизни для Ольги. Кибрик и Шилковская словно поменялись местами: теперь он пристрастился к бутылке, а она становится директором юридической компании. Пока Артем готовится к свадьбе, Ольга обращается за помощью к его невесте в расследовании нового дела. Секретарша Люба теперь ни на шаг не отходит от Кибрика, а у Елагина случается откровенный разговор с Ольгой.



В этом эпизоде мы, наконец, узнаем, кто и, главное, зачем подставил Шилковскую…


