Сможет ли Ольга, адвокат по семейному праву, избавиться от алкогольной зависимости, чтобы вернуть опеку над маленьким сыном? Оксана Акиньшина, звезда фэнтези «По щучьему велению» Мила Ершова, Егор Дружинин и Нелли Уварова в психологической драме о человеческих слабостях. Подписывайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Неверные» — смотреть 1 сезон эксклюзивно можно будет весной 2024 года в нашем онлайн-кинотеатре!



В первом сезоне вы познакомитесь с Ольгой Шилковской, которая отчаянно разрушает собственную жизнь. Ни материнство, ни супружеская жизнь не способны удержать ее в реальности — зависимость от алкоголя гораздо сильнее. Вскоре муж оставляет ее одну, забрав сына. Ольга возвращается к профессии юриста и делает ставку на решение бракоразводных и семейных конфликтов. Женщина-катастрофа делает успехи, в том числе иногда благодаря «допингу». Но действительно ли скандальная известность — это то, о чем мечтает женщина, потерявшая сына?



Не терпится узнать, что же кроется за провокациями и бунтарством Ольги Шилковской? Совсем скоро пазл сойдется — не пропустите премьеру сериала «Неверные». Смотреть онлайн 1 сезон можно будет уже весной!

