Неверные (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Сможет ли Ольга, адвокат по семейному праву, избавиться от алкогольной зависимости, чтобы вернуть опеку над маленьким сыном? Оксана Акиньшина, звезда фэнтези «По щучьему велению» Мила Ершова, Егор Дружинин и Нелли Уварова в психологической драме о человеческих слабостях. Подписывайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Неверные» — смотреть 1 сезон эксклюзивно можно будет весной 2024 года в нашем онлайн-кинотеатре!
В первом сезоне вы познакомитесь с Ольгой Шилковской, которая отчаянно разрушает собственную жизнь. Ни материнство, ни супружеская жизнь не способны удержать ее в реальности — зависимость от алкоголя гораздо сильнее. Вскоре муж оставляет ее одну, забрав сына. Ольга возвращается к профессии юриста и делает ставку на решение бракоразводных и семейных конфликтов. Женщина-катастрофа делает успехи, в том числе иногда благодаря «допингу». Но действительно ли скандальная известность — это то, о чем мечтает женщина, потерявшая сына?
Не терпится узнать, что же кроется за провокациями и бунтарством Ольги Шилковской? Совсем скоро пазл сойдется — не пропустите премьеру сериала «Неверные». Смотреть онлайн 1 сезон можно будет уже весной!
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик