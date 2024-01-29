Ольгу Шилковскую лишают родительских прав, и теперь она не может даже обнять сына: правилами запрещено. От горя мать спасается бутылкой и, будучи уже в нетрезвом виде, находит потенциального клиента: Яна Туркина ищет адвоката, чтобы вернуть дочь, украденную бывшим мужем. Ольга в прошлом как раз успешный юрист и хочет взять громкое дело, чтобы вернуться в профессию. Алкогольная зависимость совсем не кажется ей проблемой, главное — выиграть суд. Однако вскоре выясняется, что Яна Туркина лжет: захочет ли Ольга и дальше работать ее адвокатом?



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