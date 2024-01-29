Неверные. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
1-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+

Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ольгу Шилковскую лишают родительских прав, и теперь она не может даже обнять сына: правилами запрещено. От горя мать спасается бутылкой и, будучи уже в нетрезвом виде, находит потенциального клиента: Яна Туркина ищет адвоката, чтобы вернуть дочь, украденную бывшим мужем. Ольга в прошлом как раз успешный юрист и хочет взять громкое дело, чтобы вернуться в профессию. Алкогольная зависимость совсем не кажется ей проблемой, главное — выиграть суд. Однако вскоре выясняется, что Яна Туркина лжет: захочет ли Ольга и дальше работать ее адвокатом?

Не пропустите премьеру провокационной драмы «Неверные» — онлайн бесплатно 1 серию 1 сезона вы можете посмотреть только на видеосервисе Wink. Сериал 2024 года с Оксаной Акиньшиной — это эксклюзив от Wink Originals!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»