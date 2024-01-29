Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Ольгу Шилковскую лишают родительских прав, и теперь она не может даже обнять сына: правилами запрещено. От горя мать спасается бутылкой и, будучи уже в нетрезвом виде, находит потенциального клиента: Яна Туркина ищет адвоката, чтобы вернуть дочь, украденную бывшим мужем. Ольга в прошлом как раз успешный юрист и хочет взять громкое дело, чтобы вернуться в профессию. Алкогольная зависимость совсем не кажется ей проблемой, главное — выиграть суд. Однако вскоре выясняется, что Яна Туркина лжет: захочет ли Ольга и дальше работать ее адвокатом?
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Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик