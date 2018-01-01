Биография

Николай Желудович — оператор и сценарист. Родился в Могилеве, Беларусь, 30 ноября 1986 года. Заканчивал Белорусскую Академию Изобразительного Искусства, получил специальность «оператор-постановщик в кино» в 2010. Также учился на кинооператора в Московской Школе нового кино. Его дедом был известный белорусский фотокорреспондент и полный тезка Николай Сергеевич Желудович. Два раза получал приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Кинотавр» — в 2020 году за фильм «Трое» режиссера Анны Меликян, в 2021 — за «Молоко птицы» Евгения Марьяна. Также работал над следующими известными проектами «Неверные», «Чувства Анны», «50/50», «Солдаут», «Блажь», «Море волнуется раз», «Руферы», «Северяне», «Чего хочет Слава?» и многими другими.