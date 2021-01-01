Море волнуется раз
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Море волнуется раз
6.22021, Море волнуется раз
Драмы119 мин18+

Море волнуется раз (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Влюбленные подростки Саша и Коля сбегают из интерната и поселяются в заброшенном доме в лесу неподалеку от моря. Поначалу их жизнь напоминает идиллию, но еe омрачают кошмарные сны Саши: девушка видит, как еe, уже повзрослевшую, накрывает морской волной. Тем временем ребята знакомятся с соседями — взрослой парой, поразительно напоминающей их самих.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb