Море волнуется раз (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Влюбленные подростки Саша и Коля сбегают из интерната и поселяются в заброшенном доме в лесу неподалеку от моря. Поначалу их жизнь напоминает идиллию, но еe омрачают кошмарные сны Саши: девушка видит, как еe, уже повзрослевшую, накрывает морской волной. Тем временем ребята знакомятся с соседями — взрослой парой, поразительно напоминающей их самих.



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