Биография

Евгений Санников — российский актер театра и кино. Родился в Вятских Полянах 7 июля 1986 года. После окончания школы в 2003 году поступил в Удмуртский государственный университет. Именно там Евгений начал играть в студенческом театре, участвовал в постановках спектаклей на французском языке. Этот опыт оказал решающее влияние, и в 2013 году будущий актер получил диплом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где обучался на курсе Праудина. После этого он поступил стажером в МДТ – Театр Европы, а с 2015 года стал актером молодой студии этого театра. Кроме того, Евгений играет на сцене петербургского театра «Цехъ свободных художников», который был создан выпускниками мастерской Праудина. Фильмография Евгения Санникова насчитывает более 27 работ. Он участвовал в таких популярных лентах, как «Нулевой пациент», «ЮЗЗЗ», а также исполнил роль адвоката Дорошевича в фэнтези-сериале more originals «Библиотекарь».