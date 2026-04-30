Отпечатки (сериал, 2025) смотреть онлайн

Загадочные убийства в родном городе вынуждают опытную следовательницу столкнуться лицом к лицу с призраками прошлого. Встречайте российский сериал «Отпечатки» (2025) на Wink — напряженный детективный триллер с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботарёвым.



Тишину провинциального Заречного разрывает череда леденящих душу преступлений. В ловушку обвинений попадает невиновный — и это заставляет Яну, сотрудницу следственного отдела, вернуться домой после долгих лет отсутствия. Ей предстоит не просто вмешаться в расследование, а объединиться с принципиальным капитаном полиции Денисом, человеком, чьи правила идут вразрез с ее интуицией. Кровавый след ведет героев к дверям местного детского дома — места, окутанного мрачными тайнами. С каждым шагом к разгадке неуловимого маньяка опасность нарастает, а кто-то влиятельный не остановится ни перед чем — лишь бы правда никогда не увидела свет.



Сможет ли Яна распутать клубок загадок и поймать убийцу, пока не стало слишком поздно? Предлагаем вам разгадать эту головоломку: начинайте смотреть сериал «Отпечатки» онлайн в хорошем качестве и без рекламы на видеосервисе Wink!

