9.12025, Отпечатки. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Криминал18+
Контент станет доступным 03.07.2026
Отпечатки (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Прошлое приводит следователя Яну Князеву в родной Заречный, потрясённый серией жестоких убийств. Она не может оставаться в стороне: дело как-то связано с детским домом, в котором выросла Князева и который отчаянно пытается забыть. Яна подозревает, что за преступлениями стоит маньяк, но никто из местных полицейских не воспринимает её версию всерьёз. Помочь с расследованием решается только капитан Денис Симонов, несмотря на явную взаимную неприязнь. Чем ближе напарники подбираются к разгадке, тем более запутанными становятся их отношения, а тихий с виду городок всё глубже прячет свои тайны.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- СФРежиссёр
Сергей
Филатов
- Актёр
Иван
Фоминов
- Актёр
Евгений
Санников
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Владимир
Большов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- КДСценарист
Калерия
Демина
- НКСценарист
Никита
Кукарцев
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ЕГПродюсер
Елена
Госман
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- САХудожница
Саният
Атабиева
- СЛХудожница
Светлана
Лоскутникова
- ОПХудожница
Ольга
Попова
- СККомпозитор
Сергей
Каширин