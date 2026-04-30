Отпечатки. Сезон 1. Серия 7
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Отпечатки
1-й сезон
7-я серия
9.12025, Отпечатки. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Криминал18+
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Отпечатки (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Прошлое приводит следователя Яну Князеву в родной Заречный, потрясённый серией жестоких убийств. Она не может оставаться в стороне: дело как-то связано с детским домом, в котором выросла Князева и который отчаянно пытается забыть. Яна подозревает, что за преступлениями стоит маньяк, но никто из местных полицейских не воспринимает её версию всерьёз. Помочь с расследованием решается только капитан Денис Симонов, несмотря на явную взаимную неприязнь. Чем ближе напарники подбираются к разгадке, тем более запутанными становятся их отношения, а тихий с виду городок всё глубже прячет свои тайны.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Отпечатки»