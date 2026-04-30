Отпечатки (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Не пропустите российский сериал «Отпечатки», 1 сезон которого уже ждет вас на Wink! Остросюжетная драма от режиссера «Урока» и «Бара “Один звонок”» рассказывает о следовательнице, которая возвращается в родной городок, чтобы распутать таинственные убийства.
Первый сезон погружает нас в мрачную атмосферу Заречного — на первый взгляд тихого городка, где неожиданно появляется серийный убийца. За дело берется Яна — следователь с жестким характером, за внешней циничностью которой скрывается глубокая душевная боль. Ее вынужденным напарником становится местный сотрудник органов Денис. Поначалу их взаимодействие напоминает противостояние, но пугающие улики неумолимо ведут героев к закрытым дверям детского дома. Яне и Денису предстоит раскрыть ужасные тайны многолетней давности и бросить вызов влиятельным личностям, готовым на любые действия, чтобы навсегда похоронить свои секреты.
Напряженная атмосфера, сложные внутренние переживания героев и неожиданные сюжетные ходы не отпустят вас до самого финала. Скорее начинайте смотреть онлайн сериал «Отпечатки» (2025) в отличном качестве и без рекламы на сервисе Wink!
Рейтинг
- СФРежиссёр
Сергей
Филатов
- Актёр
Иван
Фоминов
- Актёр
Евгений
Санников
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Владимир
Большов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- КДСценарист
Калерия
Демина
- НКСценарист
Никита
Кукарцев
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ЕГПродюсер
Елена
Госман
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- САХудожница
Саният
Атабиева
- СЛХудожница
Светлана
Лоскутникова
- ОПХудожница
Ольга
Попова
- СККомпозитор
Сергей
Каширин