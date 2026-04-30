Не пропустите российский сериал «Отпечатки», 1 сезон которого уже ждет вас на Wink! Остросюжетная драма от режиссера «Урока» и «Бара “Один звонок”» рассказывает о следовательнице, которая возвращается в родной городок, чтобы распутать таинственные убийства.



Первый сезон погружает нас в мрачную атмосферу Заречного — на первый взгляд тихого городка, где неожиданно появляется серийный убийца. За дело берется Яна — следователь с жестким характером, за внешней циничностью которой скрывается глубокая душевная боль. Ее вынужденным напарником становится местный сотрудник органов Денис. Поначалу их взаимодействие напоминает противостояние, но пугающие улики неумолимо ведут героев к закрытым дверям детского дома. Яне и Денису предстоит раскрыть ужасные тайны многолетней давности и бросить вызов влиятельным личностям, готовым на любые действия, чтобы навсегда похоронить свои секреты.



Напряженная атмосфера, сложные внутренние переживания героев и неожиданные сюжетные ходы не отпустят вас до самого финала. Скорее начинайте смотреть онлайн сериал «Отпечатки» (2025) в отличном качестве и без рекламы на сервисе Wink!

