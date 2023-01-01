Биография

Иван Фоминов — российский актер. Родился в Москве 23 марта 1989 года. Выпустившись из школы, Иван прошел отбор в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 2012 году. Получив диплом, начал выступать на театральных подмостках «Гоголь-центра» — он был задействован в современных постановках и в спектаклях по произведениями российских классиков. Первым проектом Ивана Фоминова в кино был полнометражный фильм «Измена», который снял его художественный руководитель Кирилл Серебренников. Затем актер появился в картине «Околофутбола» 2013 года. Самой известной лентой, в которой играл Иван, стал сериал «Чики», где Фоминов сыграл уголовника Антона. Также в списке его работ можно найти многосерийные картины «Майор Гром», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Лучше, чем люди» и «Многоэтажка».